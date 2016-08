Lateral esquerdo do Papão reconheceu atuação abaixo da média da equipe e parabenizou o Tupi: 'Eles mereceram'

30 de agosto, 2016

A goleada sofrida diante do Tupi em plena Curuzu deve ficar por muito tempo na lembrança dos bicolores. O lateral esquerdo João Lucas garantiu que a tristeza também chegou aos jogadores. O camisa 30 citou a frustração e pediu desculpas aos cerca de quatro mil torcedores (entre pagantes e sócios) que estiveram no estádio.

De volta à titularidade absoluta da lateral esquerda, João Lucas é um dos jogadores que convivem com cobranças por conta da queda de rendimento em relação ao que fez com a camisa do Bicola em 2015. Ao deixar o gramado da Curuz, após a derrota por 3 a 0 para o Tupi, o lateral parabenizou o adversário e declarou:

'Nossa equipe não conseguiu jogar. Fomos envolvidos pela equipe do Tupi e o resultado, no meu ponto de vista, foi justo. Tentamos colocar a bola no chão, mas não conseguimos. Também ficamos frustrados pelo resultado e pedimos desculpas para o nosso torcedor', falou.

Na próxima rodada, o Bicola enfrentará o Luverdense em Lucas do Rio Verde (MT) e o goleiro Emerson foi categórico: 'Temos que ter tranquilidade para conseguir trazer pontos de lá. Hoje, a bola queimou no nosso pé. Agora, temos que corrigir e somar pontos'.

A delegação bicolor já viaja nesta quarta-feira (31) e enfrentará o LEC às 21h30 desta sexta-feira (1), no Passo das Emas, pela 23ª rodada da Série B do campeonato brasileiro. Na 15ª posição, o Papão voltou a ser ameaçado pela zona de rebaixamento à Série C de 2017.