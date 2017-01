Bandido recebe proposta para entregar chefe do esquema por redução de pena

Por: GShow

Em 11 de janeiro, 2017 - 18h59 - Novelas

Sinhá (Laura Cardoso) vai ficar uma fera! João Amaro (Rafael Zulu) é surpreendido por uma ação da polícia, que o prende em flagrante na Bahia. Depois de mandar seus capangas eliminarem Mario (Bruno Gagliasso) e ver as fotos do motociclista saltando de um penhasco, o vilão dá uma bela recompensa para Argemiro (Paulo Vespúcio). Quando ele está com os maços de dinheiro em mãos, o delegado Louzada (Marcello Airoldi) chega e dá voz de prisão.

O que João Amaro não sabia é que Argemiro é um inspetor infiltrado da Polícia Federal. O vilão ainda tenta argumentar inocência com o clássico “deve haver algum engano”, mas não cola! “Preso? Não... Vamos chegar num acordo, delegado. Olha essa grana. De onde veio essa tem muito mais. Vamos negociar”, dispara o bandido.

Que feio! Depois de passar um período atrás das grades, ele presta depoimento acompanhado da advogada, Jéssica (Kika Kalache), e recebe a proposta de que, em troca de uma possível redução de pena, entregue o nome de quem lidera o esquema. Será que ele vai revelar o nome da madrinha?

Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta quinta-feira, 12/1.