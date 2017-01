A cearense diz que a irmã é racista

Por: Gshow

Em 17 de janeiro, 2017 - 17h55 - Novelas

Bastou Ricardo (Marcos Pasquim) voltar de viagem para Joana (Aline Dias) levar um puxão de orelha do pai. "Você conduziu muito mal os problemas. Primeiro, não devia ter aceitado tomar conta do Leo, tendo já mil outras responsabilidades. Depois, errou também quando não suspendeu o Belloto, só o Allison, depois que os dois brigaram", destaca o dono da Forma.





Bárbara (Barbara França), que se delicia com a cena, aproveita para colocar ainda mais lenha na fogueira: "A culpa do que está acontecendo é sua, pai! A Joana é uma moça iletrada, praticamente semianalfabeta, totalmente despreparada. Que formação ela tem pra ser gerente de qualquer coisa, me diz?".

Diante das ofensas da irmã, Joana não se segura e acusa Bárbara na frente do empresário. "Mas o que sua filha não suporta, não é você ter colocado uma pessoa sem diploma pra gerenciar a Forma. O que ela não suporta é você ter deitado com a minha mãe, e fazer ela ter uma irmã negra! Não é isso? Assume que você é racista!", explode a cearense.





Ricardo tenta acalmar os ânimos das filhas, mas a namorada de Giovane (Ricardo Vianna) parece não suportar mais as vilanias da irmã: "Quer saber? Não interessa mais o que a Bárbara fez ou deixou de fazer. A responsabilidade é só minha, de mais ninguém. Por isso, só tem uma coisa que eu posso fazer agora: Ricardo, eu me demito".

OMG! Será que Bárbara vai realmente levar a melhor? Não perca a cena prevista para ir ao ar nesta quarta, 18/01.