Por: O Globo

Em 26 de dezembro, 2016 - 19h32 - Brasil

Rio - Jô Soraes acaba de renovar seu contrato com a TV Globo. Depois de ter seu último programa exibido na semana passada, o humorista decidiu manter o vínculo com a emissora. Mas pediu um ano sabático.

De acordo com informações passadas pela Central Globo de Comunicação, Jô só deve começar a pensar em novos projetos no fim de ano que vem. A ideia é que o apresentador volte à TV apenas em 2018.

O “Programa do Jô” chegou ao fim na última sexta, dia 16, após 16 anos no ar na Globo. Há 28 anos à frente de talk-shows, o humorista, de 78 anos — que comandou o “Jô Soares onze e meia”, no SBT, antes de seguir para a atual emissora, em 2000 — ainda não definiu quais serão suas atividades profissionais para 2017.

Em entrevista ao GLOBO em março deste ano, Jô disse que iria se dedicar ao teatro e que estava preparando um livro. Afirmou ainda que TV era uma de suas prioridades.

Ainda naquela ocasião, o apresentador revelou que decidiu parar justamente para evitar o desgaste de um formato que ele mesmo ajudou a popularizar no Brasil, o talk-show.

— Queria sair de forma digna e não de maneira melancólica. Deixar saudade e não incômodo — afirmou.