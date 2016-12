Apresentador fecha acordo para voltar ao ar em 2018

Em 25 de dezembro, 2016 - 01h30 - Show

A direção da Globo e o apresentador Jô Soares enfim chegaram a um acordo, na última quinta-feira, sobre o contrato do apresentador com a emissora. O contrato, que vence no próximo dia 31, será renovado. Jô, no entanto, só voltará ao ar em 2018. As informações foram divulgadas pelo site “Notícias da TV”, de Daniel Castro.

