No processo que o ex de Cathriona White move contra o ator, consta que ele nunca pagou pelo funeral dela

Por: EGO

Em 20 de setembro, 2016 - 14h51 - Celebridades

Jim Carrey teria mentido ao declarar que pagou por todas as despesas do funeral de sua namorada, Cathriona White, segundo informações do site "Radar Online".

Carrey, que inclusive ajudou a carregar o caixão de Cathriona durante a cerimônia de despedida em outubro de 2015, está sendo também acusado de ter dado a ela as drogas que a então namorada usou para se matar. Pelo menos é o que alega o ex-marido de Cathriona, Mark Burton, que entrou com uma ação contra o ator.

"Golpe publicitário"

No processo, Burton acusa ainda o astro de ter tentado transformar a morte da maquiadora em um golpe publicitário. Ele rotulou as ações de Carrey após a morte de Cathriona como uma "farsa" após ele ter se oferecido publicamente "para pagar todas as despesas associadas ao funeral de Cathriona na Irlanda".

"De fato, Carrey e seus 'manipuladores' fizeram esforços consideráveis para divulgar sua suposta generosidade no que diz respeito à morte de White. Eles fizeram isso num esforço de pintar Carrey como 'um bom rapaz de luto', em oposição ao indivíduo que ilegalmente obteve e forneceu as drogas que mataram White. Na realidade, Carrey nunca pagou um centavo das despesas do funeral", diz o processo.

O documento afirma ainda que o astro voltou atrás após saber que a namorada havia deixado uma herança: "Em vez disso, Carrey renegou sua promessa depois de saber que White havia deixado uma quantidade mínima de dinheiro para sua família. Sem surpresas, ele nunca informou a mídia de sua promessa quebrada e da dura decisão com a família. Ao invés disso, ele permitiu que se propagasse a imagem do 'bom rapaz de luto' que ele e seus 'manipuladores' criaram para a mídia".

Carrey desabafa: "Maldade"

Em um comunicado após ser acusado de fornecer as drogas que mataram a namorada, Carrey desabafou: "Que vergonha. Seria fácil para mim voltar de uma sala com o advogado deste homem e fazer tudo desaparecer, mas há momentos na vida em que você tem que se levantar e defender sua honra contra a maldade deste mundo. Não vou tolerar essa tentativa desumana de me explorar e explorar a mulher que amei. Os problemas da Cat começaram bem antes de eu conhecê-la e, infelizmente, o fim trágico dela foi além do controle de qualquer pessoa. Eu realmente espero que em breve as pessoas parem de tirar proveito disso e a deixem descansar em paz".