Animal havia sido furtado por jovem de 18 anos. Polícia suspeita de que animais seriam levados para outras cidades do AM

Por: G1

Em 07 de janeiro, 2017 - 18h51 - Brasil

A jiboia arco-íris, um dos dois animais furtados do Museu da Amazônia (Musa), foi recuperada na manhã deste sábado (7) em Manaus. Ela foi levada por um jovem de 18 anos, que chegou a expor à venda a serpente considerada rara. Ele foi detido na Delegacia Especializada em Meio Ambiente (Dema). As investigações continuam para recuperar a segunda jiboia.

De acordo com o Delegado Samir Freire, titular da Delegacia Especializada em Meio Ambiente (Dema), as investigações tiveram ajuda de populares que deram informações sobre o suspeito. "Apuramos inicialmente que ela teria sido furtada por um viciado em drogas. Ele já conhecia o museu porque participou de um projeto quando era adolescente no local. Estamos aprofundando se ele agiu sozinho, mas não vamos dar detalhes para não atrapalhar as investigações", disse.

A polícia suspeita de que os animais seriam levados para outras cidades do Amazonas. O animal foi encontrado em uma caixa e sofreu pequenos arranhões adquiridos por conta de manuseio incorreto. Segundo o delegado, o suspeito chegou a dar várias versões de como faria a venda do animal. Ele estava com a serpente nas imediações do bairro Cidade de Deus.

"Queremos salientar aos populares que não comprem os animais, senão podem responder criminalmente. Qualquer pessoa que receber oferta deve denunciar à Dema", disse.

O diretor operacional do Museu Roberto Moraes está feliz com o retorno do animal. "Ficamos satisfeitos com a ação da Dema. O que me impressionou foi que a investigação teve ajuda de visitantes do Musa para recuperar o animal porque eles admiram nosso trabalho. Estamos torcendo para que a outra jiboia seja encontrada", disse.

O homem foi detido e levado para a Dema e será indiciado pelo crime de furto de animal. A polícia ainda continua investigando o paradeiro da outra cobra.

As serpentes foram furtadas no dia 29 de dezembro por volta de 14h30. O suspeito teria se aproveitado do intervalo das visitas para invadir o laboratório experimental onde ficam 22 exemplares de serpentes peçonhentas e não peçonhentas.

Os animais pertencem à Fundação de Medicina Tropical. Eles estão sob cuidado do Musa e são utilizados diariamente para educação ambiental, especialmente com alunos de escolas públicas.