Candidata à prefeita acusa Gustavo e filha assume a verdade

Por: Gshow

Em 04 de janeiro, 2017 - 14h51 - Novelas

Quando Salete (Claudia Raia) pensa que já sabe tudo sobre os crimes de Gustavo (Daniel Rocha), vem mais bomba para surpreender a morena. A dona do posto lembra que um dia ela flagrou o frentista fuçando sua casa atrás de alguma coisa e corre até a gaveta onde a arma do assalto ao posto está escondida, mas não a encontra.

Ela fica revoltada e chama o namorado para tirar a história a limpo. Nervoso, ele admite que pegou a arma e faz mais uma revelação: Fininho (Hugo Resende), que atirou no doutor Fausto (Tarcísio Meira) e matou Suzana (Regina Duarte), é responsável também pelo assalto ao posto. "E como a arma tava cheia de digital, ele ficou com medo de você entregar pra polícia e me mandou pegar ela de volta", explica.

A morena surta e acusa o namorado de envolvimento no assalto também. Na mesma hora, Jéssica (Marcella Rica) chega e enfrenta a mãe: "Não é verdade! O Fininho assaltou o posto por minha culpa". Que tenso! Como será que Salete vai reagir? Não perca a cena, prevista para ir ao ar nesta quarta-feira, 4/1.