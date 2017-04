BOM RAPAZ - Ídolo da Jovem Guarda saiu de cena na tarde de ontem, na Barra da Tijuca

Em 24 de abril, 2017 - 06h00 - Atualidades

O cantor Jerry Adriani, ídolo da Jovem Guarda, morreu às 15h30 deste domingo, aos 70 anos, no Rio. Ele enfrentava um câncer e estava internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca. A família confirmou a morte do artista, mas não deu informações sobre horário e local do velório e do enterro. Recentemente, Jerry Adriani havia sofrido uma trombose em uma das pernas.