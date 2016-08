Time do Principado vai encarar CSKA Moscou, Tottenham e Bayer Leverkusen

Por: Lance!Net

Em 26 de agosto, 2016 - Futebol

Após eliminar o Villarreal no playoff da Liga dos Campeões, o Monaco soube na última quinta-feira quais serão os adversários na fase de grupos da competição. O time do Principado vai enfrentar CSKA Moscou, Tottenham e Bayer Leverkusen. Para o zagueiro Jemerson, a chave será bastante complicada.

'Caímos em uma chave com adversários parelhos em qualidade, não dá para fazer uma previsão, mas entramos para brigar de igual para igual. Nosso time já vem em ritmo de competição, se mostrou capaz de enfrentar equipes fortes. Agora, precisamos trabalhar para aprimorar o nosso futebol e chegar ainda mais competitivos', avaliou o ex-jogador do Atlético-MG.

Jemerson disputará sua primeira Liga dos Campeões. Para ele, é a realização de um sonho.

'Estou muito feliz, é a realização de um sonho de criança poder jogar em um grande time da Europa e disputar uma Liga dos Campeões. Passamos por duas etapas de qualificação muito duras antes de chegar à fase de grupos. Estou muito feliz por termos conseguido chegar até aqui e vamos lutar para chegar o mais longe possível', relatou Jemerson, que ajudou a equipe do principado a vencer Fenerbahçe e Villarreal nas etapas preliminares.

No próximo domingo, o Monaco vai encarar, no Principado, o PSG, no clássico francês da rodada.