Leão joga amistoso contra o Castanhal, que servirá para avaliação do elenco

Por: Da Redação

Em 12 de janeiro, 2017 - 06h00 - Esporte

O torcedor remista terá hoje uma boa oportunidade para avaliar os jogadores considerados reforços pelo Remo para a temporada de 2017, no amistoso de pela manhã no estádio do Souza, contra o Castanhal. Estarão em campo os volantes Eliseu e Marquinho, o atacante Edgar, o zagueiro Zé Antônio, além do goleiro André Luiz que em cima da hora ganhou a titularidade, em virtude da lesão de Vinicius. André Luiz estreou no jogo contra o Pinheirense. Ficou de fora contra o selecionado de Ponta de Pedras por questão técnica.