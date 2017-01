Depois de cancelar amistosos contra o Sampaio, Leão anuncia duelo com o Castanhal

Em 09 de janeiro, 2017 - 01h30 - Esporte

Depois do cancelar os amistosos contra o Sampaio Correa, do Maranhão, no último sábado, a diretoria do Clube do Remo anunciou que o adversário remista será o Castanhal no dia 12, no Souza, a partir das 10h, com ingressos mais baratos: R$ 10,00. Os jogos contra o Sampaio Correa seriam disputados em Belém e São Luis nos dias 12 e 15, respectivamente.

De acordo com a nota publicada no site oficial do Leão Azul, o presidente do clube maranhense, Sérgio Frota, informou a diretoria azulina que o estádio Castelão, em São Luís, precisaria passar por uma manutenção e por isso a partida amistosa não poderia mais ser realizada no local.

