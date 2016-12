Nova temporada do reality show com os cantores mirins é lançada pela TV Globo

Uma roda de amigos, com boa música, bate-papo e muitas risadas. “The Voice Kids” só estreia em janeiro, mas o clima do reality musical deu o tom do encontro ocorrido no início deste mês nos Estúdios Globo entre jornalistas e o elenco da atração. Os técnicos Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, a dupla Victor & Leo, os apresentadores André Marques e Thalita Rebouças, além dos diretores Creso Eduardo Macedo e Flavio Goldemberg receberam todos no palco para uma conversa sobre o sucesso do programa e a expectativa para a segunda temporada.