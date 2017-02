Meia está regularizado, mas ainda precisa aprimorar condicionamento físico

Por: Lance!Net

Em 13 de fevereiro, 2017 - 14h52 - Futebol

O meia Jadson vai aos poucos se aproximando da sua reestreia pelo Corinthians. Nesta segunda-feira, ele cumpriu mais uma etapa neste processo. O jogador de 33 anos teve seu contrato regularizado no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) e agora está apto para ser inscrito no Campeonato Paulista.

Contudo, para atuar ele ainda precisa estar melhor forma física. Sem jogar desde outubro, quando estava no Tianjin Quanjian, da China, Jadson treina desde a última semana no CT Joaquim Grava, mas por enquanto faz apenas trabalhos físicos e atividades leves com bola.

O técnico Fabio Carille acredita que terá de esperar aproximadamente três semanas até poder contar com o camisa 77.

'Jadson ainda vai precisar de uns 20 dias pra começar uma partida oficial. Precisamos de paciência para não perdê-lo', disse em entrevista à TV Gazeta.

Se confirmada a previsão, o meia poderia reestrear justamente no clássico contra o Santos, marcado para o dia 5 de março, na Arena. Apresentado na última semana, o jogador não quis dar uma previsão de retorno.