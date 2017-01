CR7 recusa proposta bilionária da China

Em 03 de janeiro, 2017 - 01h30 - Esporte

Prestes a receber o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa, o astro português Cristiano Ronaldo comentou, em entrevista concedida à televisão egípcia ON TV sobre a proposta chinesa recusada no final de 2016. Segundo seu agente, o português Jorge Mendes, o valor da proposta giraria em torno de € 300 milhões (R$ 1,022 bilhão) ao Real Madrid além de um salário de € 85 milhões (R$ 340 milhões) ao jogador.

