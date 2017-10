Plataforma prática pode resolver dias ociosos ao telefone.

Por: Portal ORM

Em 19 de outubro, 2017 - 16h39 - Economia

A Brasil Connecting, uma empresa que trabalha com serviços e soluções voltadas para o mercado corporativo nacional e internacional, presta serviço de Telefonia VOIP (voz via internet), que transforma chamadas em dados digitais que podem ser transferidos através da internet em tempo real. Apesar da tecnologia ser recente no mercado, ela já é utilizada no dia-a-dia, como o Skype, Facebook Messenger, WhatsApp e Viber.

Entre os produtos mais procurados na Brasil Connect pelas pequenas, médias e grandes empresas, está o Instand CallCenter. Um tipo de serviço diferenciado de todos os Call Centers conhecidos mundialmente. A ferramenta é simples: só paga se houver atendimento. É isso mesmo! O fornecimento da estrutura completa, segura e eficaz se dá através de um sistema que pode ser monitorado a qualquer hora, em todo o lugar.

"Hoje o empresário não precisa ter uma central telefônica alocada na sua empresa, com custo de manutenção. Agora, existe a facilidade de trazer os contatos para nuvens e a plataforma faz todo o trabalho. Isso diminui custo com cabo, manutenção e mão de obra", disse o diretor comercial da Brasil Connect, Rodrigo Silva.

Na prática, a ferramenta reduz índices ociosos e traz bons resultados em, no mínimo, 35%. "A diferença de agilidade e praticidade é muito grande. É uma ferramenta de baixo custo, acessível e com alto nível de profissionalismo que traz resultados mais rápidos. A plataforma do Instant Call Center faz tudo o que um Televendas/Telecobranças comum produz, com baixo custo e de qualquer lugar", comenta Ricardo Souza, diretor de tecnologia da Brasil Connect.

O Instand CallCenter veio para facilitar a comunicação entre o empresário e o cliente. E diferente dos Call Centers comuns, o custo pelo serviço é favorável, porque só é cobrado as horas que o sistema contabilizar como ligações efetuadas, faladas. Ou seja, não se paga pelo tempo sem retorno.

