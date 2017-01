Será que ele já tem algo em mente?

Por: Adoro Cinema

Em 10 de janeiro, 2017 - 09h13 - Cinema

Ele já trabalhou nas franquias Star Wars, Star Trek e Missão Impossível. Na televisão, produziu séries que se desenvolveram durante muitos anos (Alias, Lost, Felicity, Fringe).

Mas agora o diretor, roteirista e produtor J.J. Abrams está cansado de investir em histórias preexistentes, de acordo com sua entrevista à People Magazine, durante um evento sobre a série Westworld:

"Eu me sinto incrivelmente sortudo por ter me envolvido em coisas que eu amava quando era criança. Aliás, Westworld é uma delas. Mas não tenho mais o desejo de fazer isso de novo. Acho que já fiz [refilmagens, sequências e franquias] o suficiente, de modo que estou mais empolgado com ideias originais que talvez, algum dia, alguém vai querer refilmar. Se você conta uma história que não avança, não apresenta nada relevante, não cria uma nova mitologia nem uma extensão dela, então uma refilmagem me parece um erro".

O diretor mede as suas palavras ao falar das franquias que o tornaram famoso, mas é ótimo ver J.J. Abrams se empenhando em criar novas histórias, numa época em que a maioria das produções de Hollywood apenas explora marcas famosas.

Super 8 foi um ótimo conceito original, demonstrando que o cineasta certamente tem criatividade e controle estético suficientes para desenvolver projetos ousados e ao mesmo tempo lucrativos para os estúdios.

Enquanto os novos projetos não chegam, ele continua produzindo franquias (Missão Impossível 6, Star Wars - Episódio VIII, o próximo Cloverfield).