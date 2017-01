A baiana virá no último carro da escola que reproduzirá o carnaval de Salvador.

Vai terminar no ritmo do axé o desfile da Grande Rio em homenagem a Ivete Sangalo. A baiana virá no ultimo carro da escola, que vai reproduzir, com medidas ainda maiores, o trio elétrico usado pela cantora no carnaval de Salvador. Ivete virá acompanhada do marido, Daniel Cady, e do filho, Marcelo.

Amigos famosos da homenageada, como Preta Gil e Carolina Dieckmann, virão na parte de baixo do carro, espalhados, como se fosse o público que acompanha a cantora em seu desfile pelas ruas da capital baiana.

Ivete Sangalo virá de Ivete Sangalo, não muito diferente de como costuma aparecer em seus shows cima do trio elétrico. Três fantasias estão sendo confecionadas para que a cantora escolha até o dia do desfile — a Grande Rio é a segunda escola a desfilar no domingo.

A missão caberá a estilista Michelle Xis, de São Paulo, conhecida por suas fantasias leves, muitas vezes inspiradas nos desfiles da Victoria’s Secret. Ela já vestiu Bruna Marquezine, Christiane Torloni e Susana Vieira na Avenida. No fim da confecção, mais de mil cristais Swarovski darão o toque final ao figurino.