Usando um vestido justinho, cantora só saiu da quadra da Grande Rio após amanhecer

Por: EGO

Em 04 de setembro, 2016 - 12h23 - Celebridades

Já passava das 4 da manhã quando Ivete Sangalo chegou em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio. A cantora, que se atrasou por estar fazendo show em um casamento, fez questão de prestigiar a noite da escolha do samba que a Grande Rio vai levar para a Marquês de Sapucaí no carnaval de 2017. A baiana é tema do desfile da tricolor de Caxias. “Ivete do Rio ao Rio” vai contar a história da cantora desde Juazeiro até o palco do Madison Square Garden, em Nova York.

Emocionada, ela cantou o samba escolhido para representá-la na avenida, o terceiro dos quatro que disputaram a final. Enquanto ouvia a canção, Ivete vibrava, acompanhada de seus novos amigos, que conheceu na escola, durante a madrugada. Usando um vestidinho justo e decotado, ela pouco se importou se algo estava aparecendo e caiu no samba.

Ao EGO, a cantora falou sobre a sensação de ter sua história contada no carnaval carioca. "Eu não sei nem o que vou fazer. É uma emoção tão, mas tão grande. Eu nunca imaginei viver isso e está acontecendo. Só tenho a agradecer tudo o que tem acontecido comigo. A Grande Rio já é minha casa e Caxias, que me recebeu tão bem, já é a minha comunidade", disse.

Já estava claro quando o samba campeão foi anunciado e Ivete estava no palco, de onde só saiu quando a festa acabou, após as seis da manhã, com o dia claro.

Convite de amigo

Convidada por David Brazil, ela relutou para aceitar o convite. O promoter contou ao EGO que já havia feito a mesma proposta a Ivete por alguns anos, mas só agora ela topou: "Nosso flerte é antigo, mas enfim ela aceitou e tenho certeza que seremos campeões".

Noite estrelada

Susana Vieira, Paloma Bernardi, Monique Alfradique, Julianne Trevisol, Simone Soares, Mônica Carvalho e Carol Sampaio foram algumas das componentes famosas da escola que também estiveram no local.