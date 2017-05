Em “A Força do Querer” a notícia vai cair como uma bomba

Em 05 de maio, 2017 - 06h00 - Show

Ivana (Carol Duarte) finalmente vai colocar um ponto final no conflito com o próprio corpo e a notícia cairá como uma bomba nos próximos capítulos de “A Força do Querer”, novela das nove da Globo. Com a ajuda de sua psicóloga (Ester Jablonski), a jovem vai descobrir que sua identidade de gênero é masculina, mas não será nada fácil. Antes disso, no entanto, Ivana aceitará o pedido de Simone (Juliana Paiva) e irá contra sua vontade, se preparando com roupas femininas para o aniversário de Silvana (Lilia Cabral). Ela irá bem vestida à festa e chamará a atenção de todos.

