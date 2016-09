Artesãos estão otimistas, mas Comércio avalia que vendas vão cair

Por: O Liberal

Em 17 de setembro, 2016 - 09h32 - Belém

Nas ruas de Belém, o clima do Círio de Nazaré desperta o interesse pela compra de artigos religiosos entre os devotos de Nossa Senhora de Nazaré. No centro comercial e nas proximidades da Basílica Santuário de Nazaré, os lojistas e ambulantes expõem camisetas, fitas, imagens e mantos customizados artesanalmente. Vendedor e artesão, Jorge Luis trabalha em um armarinho na avenida Padre Eutíquio, onde expõe à venda itens variados: camisetas customizadas com a técnica de colagem, imagens brutas ou customizadas, fitas, medalhões, entre outros. As vendas, segundo ele, estão satisfatórias. “Em todos os anos, o Círio sempre incrementa as nossas vendas. Mas este ano, as vendas começaram mais cedo, devido ao Congresso Eucarístico. Aqui, temos produtos para todos os gostos, de R$1,00 a R$ 1.500. Na semana passada, vendemos um manto que custava R$ 1.500, que seria usado para adornar a imagem da santa no Círio de um dos interiores do estado”, comentou.

A família do jovem Márcio Luis Anjos, 21 anos, vive do Círio, não só o de Belém, mas também os dos outros municípios do estado. Além de camisetas, há anos mantém a tradição de confeccionar fitas de Nossa Senhora de Nazaré. “No último domingo, foi o Círio de Vigia e nós estávamos lá. Domingo que vem, vai ser o Círio de Cametá e o meu pai vai para lá vender também. Enquanto isso, eu fico aqui em Belém e assim a gente vai levando. Nós mesmos que fazemos as fitas. E aprendi com o meu pai, que aprendeu com o pai dele e assim foi”, revelou.

Para o Círio deste ano, em Belém, o vendedor diz que, mesmo com a alta nos preços de alguns produtos, ainda assim acredita que vai faturar uma boa renda. “O preço do rolo da fita de cetim aumentou muito. Antes, era vendido a R$ 2,50, no máximo a R$ 2,75. Agora está R$ 4,50. Por isso, este ano estamos vendendo a fita a R$ 0,50 a unidade. Até ano passado, dava para fazer três por R$ 1,00”, comparou Márcio.

A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Belém) estima uma queda de 7% nas vendas de artigos religiosos, como camisetas, fitas, chaveiros, entre outros itens, no Círio deste ano, em relação ao ano passado. Por outro lado, comparando o desempenho do comércio de motivos religiosos no mês de setembro em relação ao mês de agosto, houve um aumento de 11% nas vendas.

O presidente da CDL Belém, Álvaro Cordovil, atribui à crise econômica a queda nas vendas de motivos do Círio neste ano. “Um dos motivos que provocou o crescimento nas vendas neste mês de setembro em comparação ao mês de agosto foi o movimento provocado pelo Congresso Eucarístico, que foi um evento mundial sediado em Belém”, ponderou.