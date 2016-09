ESTÍMULO: Artesãos estão otimistas, mas Comércio avalia que vendas vão cair

17 de setembro, 2016

Nas ruas de Belém, o clima do Círio de Nazaré desperta o interesse pela compra de artigos religiosos entre os devotos de Nossa Senhora de Nazaré. No centro comercial e nas proximidades da Basílica Santuário de Nazaré, os lojistas e ambulantes expõem camisetas, fitas, imagens e mantos customizados artesanalmente. Vendedor e artesão, Jorge Luis trabalha em um armarinho na avenida Padre Eutíquio, onde expõe à venda itens variados: camisetas customizadas com a técnica de colagem, imagens brutas ou customizadas, fitas, medalhões, entre outros. As vendas, segundo ele, estão satisfatórias. “Em todos os anos, o Círio sempre incrementa as nossas vendas. Mas este ano, as vendas começaram mais cedo, devido ao Congresso Eucarístico. Aqui, temos produtos para todos os gostos, de R$1,00 a R$ 1.500. Na semana passada, vendemos um manto que custava R$ 1.500, que seria usado para adornar a imagem da santa no Círio de um dos interiores do estado”, comentou.