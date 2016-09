Hackers mostraram substâncias fora da anormalidade das jogadoras durante Olimpíada, mas ITF revelou que foram autorizadas

Por: Lance!Net

19 de setembro, 2016

A italiana Roberta Vinci concedeu uma entrevista ao jornal italiano La Stampa neste final de semana e falou sobre a polêmica da última semana, que foi a divulgação, por hackers, de informações de alterações em exames anti-doping.

A lista de atletas de diferentes países e modalidades inclui nomes como da tenista alemã Laura Seigmund, as ex-lideres do ranking Serena e Venus Williams, que publicou uma nota afirmando que fez uso das substâncias sobre outras condições clínicas e com a devida autorização.

"Eu não leio jornais, mas parece que começaram a fazer adivinhações, que tem mais a ver com política do que com esporte. Não posso acreditar que Venus e Serena Williams não sejam honestas e limpas, mas de todos os modos não quero julgar. Não conheço em torno dos procedimentos que estão falando", declarou a vice-campeã do US Open em 2015.

Vinci aproveitou para comentar que ao decorrer dos anos os atletas precisam se medicar para curar dores e inflamações: Agora estou aqui tomando Oki, Voltaren e ácido hialurônico. Claro, sempre informando a quem tenho que informar sobre tudo o que tomo, porque o perigo de um equívoco está sempre por aí", considerou.