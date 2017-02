CARREIRA: No “Estrelas”, atriz também comenta sobre personagem de “A força do Querer”

Em 18 de fevereiro, 2017

“Ela é uma balzaquiana! 30 anos!”. É assim, em tom de comemoração, que Angélica dá as boas-vindas à Isis Valverde, convidada do ‘Estrelas’ de hoje. A atriz, que se prepara para estrear na próxima novela das nove, “A Força do Querer”, pega uma carona de carro com a apresentadora após um dia de gravação nos Estúdios Globo e conta sobre como se sente com a nova idade. “Muita coisa aconteceu na minha vida, principalmente a chance de não estar mais aqui. Foi muito forte”, começa, lembrando do acidente que sofreu em 2014. “Acho que eu reaprendi a ver a vida de outra forma. Aprendi a dar mais atenção às pessoas, porque aquariano é muito avoado, né? Às vezes acabava não dando valor a coisas pequenas, mas que, para o outro, não eram pequenas, e sim importantes”, completa.