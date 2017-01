Atores estão na capital para gravar a novela 'A Força do Querer'. Cena com Isis rendeu até meme no Facebook

Por: Redação ORM News

Em 11 de janeiro, 2017 - 20h21 - Belém

Atualizada às 21h42

Os atores Marcos Pigossi e Isis Valverde seguem em Belém para as gravações da novela 'A Força do Querer', da novelista Glória Perez, e usaram suas redes sociais para mostrar seu encanto com as belezas do Pará.

Pigossi publicou uma foto da Ilha de Algodoal e exaltou o local. 'O Pará segue sendo Pará, não pede licença, chega chegando. Te abraça, te diz água no ouvido e te sorri com a pureza de quem tem a fartura da natureza aos seus pés.', escreveu o ator.

O ator também apareceu com uma camisa do Paysandu no Instagram do clube nesta terça-feira (10). Já Isis Valverde usou sua rede social de fotos para agradecer o carinho dos fãs e dizer que se sente acolhida na capital paraense.

'E de repente, Belém me acolheu de vez! Agradeço a esta família linda pelo carinho, atenção, gargalhadas e acima de tudo amizade!!! AMEI e estou amando cada segundo, conhecer o estado de vcs com os olhos de quem cresceu aqui está sendo uma escola pra mim! Tucupi, Jambu, taperebá, filhote acompanhados de todas as expressões paraenses só me ensinam cada vez mais a me tornar uma! Só tenho uma palavra, OBRIGADA do fundo do meu coração. GRATIDÃO !!!💋❤️❤️❤️❤️❤️😊🙏🏼💕☀️👍', escreveu a atriz.

No último sábado (7) os atores gravaram cenas no complexo do Ver-o-Peso. Isis surgiu vestida de sereia e fez a alegria dos fãs, que publicaram vários vídeos e fotos nas redes sociais. Uma das cenas com a atriz, onde um ônibus da linha Pedreira/Condor aparece ao fundo rendeu, inclusive, um meme replicado por muitos paraenses no Facebook.