Esse é um dos sinais do Transtorno Desafiador Opositivo, por isso é essencial que toda mãe fique atenta

Em 27 de julho, 2017 - 06h00 - Mulher

O seu pimpolho fica nervoso com tudo? Gosta de ficar xingando as pessoas? Não gosta de nenhum colega na escola? Talvez ele possa ser bravo, associado um distúrbio chamado de Transtorno Desafiador Opositivo (TDO). Em geral começa na faixa dos sete anos. Para os psicólogos é necessário que as mães tenham atenção para verificar os sintomas antes que os problemas passem a ser mais sérios.

A criança fica constantemente sem paciência, briga com adultos e não aceita seguir regras. O filho que tem o transtorno desafiador opositivo fica aborrecido facilmente e normalmente está irritado, ressentido, rancoroso e com pensamentos de vingança. E quando não tratado, essa disfunção pode desenvolver para outro problema de conduta quando se é adolescente, o que acontece em até 70% das situações de crianças com o diagnóstico inicial. Esse transtorno é mais sério se comparado ao seu antecessor, já que existem várias vezes não apenas conduta agressiva, anti-social, mas também delinquência.

Segundo os especialistas, aproximadamente 10% das crianças abaixo dos 18 anos podem ter o transtorno de conduta, sendo que os meninos têm os sintomas mais precocemente, entre os 10 e 12 anos de idade e as meninas entre os 14 e 16 anos. Já foi comprovado também que cerca de 10% das crianças em idade escolar tem o transtorno, que pode prejudicar a vida social e acadêmica da criança ou adolescente. As razões ainda não são conhecidas, mas segundo os psiquiatras, as crianças inseridas em ambientes domésticos caóticos e problemáticos possuem maiores chances de apresentarem o transtorno desafiador opositivo. A procura de um especialista e terapia em família é importante para a recuperação do paciente. É interessante também que as escolas fiquem atentas, capacitando os profissionais para ajudar no desenvolvimento dos alunos e acompanhar a evolução da criança ou adolescente.

Os sintomas incluem raiva, comportamento argumentativo, provocação e desobediência, fácil irritação, temperamento forte, colocação indevida de culpa nos outros e comportamento vingativo. Mesmo que seja normal que jovens apresentem esses comportamentos às vezes, casos excessivos que afetam a vida pessoal e escolar não são normais. Alguns transtornos de humor e desequilíbrios hormonais compartilham dos mesmos sintomas comportamentais do TDO. Por isso, o diagnóstico só deve ser feito por um profissional médico licenciado que possa executar exames e uma avaliação psiquiátrica. Os médicos tratam o TDO com psicoterapia, terapia de comportamento cognitivo e terapia familiar. Um aspecto da terapia familiar é ensinar as mães maneiras de lidar com seu filho desafiador.

Faça uma lista de regras e consequências familiares. Converse sobre essa lista com seu filho e responda a quaisquer perguntas que sejam feitas. Escolha consequências para a quebra das regras que façam sentido e que não sejam muito rigorosas para que seja possível aplicá-las quando for necessário.

A criança com TDO tem dificuldade em seguir regras, por isso é recomendado que as mães foquem em reforçar as regras maiores e deixem as menores passarem quando for necessário para evitar um conflito muito grande. E use o reforço positivo com seu filho, onde a regra básica para o reforço positivo é elogiar a criança pelos bons comportamentos ao invés de reclamar constantemente dos comportamentos ruins.

Estabeleça também um tempo de descanso quando seu filho estiver irritado. Discutir com um criança desafiadora e irracional com TDO é quase sempre uma estrada certa para o fracasso. O tempo de descanso é quando seu filho vai para um lugar quieto para deixar que o comportamento irritado retroceda. Um local comum para isso é o quarto da criança. Pacientes com TDO precisam de tempo para controlar suas emoções. Se seu filho se recusar a fazer uma pausa e insistir em discutir, mantenha sua compostura e resista à vontade de responder. Em vez disso, saia e diga: “Eu vou voltar a discutir a situação quando você se acalmar”.

Evite punir seu filho até que você tenha se acalmado, pois perder a paciência e discutir só vai liberar a raiva da criança. Quando se sentir irritada, saia e se recomponha antes de conversar com seu filho e estabelecer punições. E tenha conversas familiares regulares para discutir os problemas comportamentais. Os momentos dessas conversas devem ser um fórum aberto a discussões, em que não exista medo de punição por expressar opiniões ou sentimentos. As discussões familiares permitem que os membros da família entendam um ao outro. Esses momentos só funcionam quando a família não está no meio de um conflito e é melhor realizar essas conversas quando todos estiverem de bom humor.

Apoie seu cônjuge quando estiver lidando com seu filho com TDO. Discuta as técnicas de educação longe da criança e combine métodos de lidar com o comportamento desafiador. Informe os professores e conselheiros da escola sobre o comportamento de seu filho. Discuta como lidar com os problemas que aparecerem em sala de aula. Mantenha contato com os funcionários da escola e peça para ficarem de olho no desenvolvimento e comportamento da criança.

Use os serviços de um psicólogo ou psiquiatra para ajudar seu filho. A terapia é feita para dar à criança as ferramentas para controlar os comportamentos indesejados. Vá a encontros familiares com o psicólogo para ter assistência com os problemas na dinâmica familiar.