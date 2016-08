Show do disco lançado após a morte de Tim Maia é o destaque da Black Soul Samba desta sexta, no Tábuas de Maré

Em 01 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

Charles Andí leva ao palco do Tábuas de Marés diversos convidados para homenagear um dos períodos mais criativos da carreira de Tim Maia, dentre eles estão Janjão Rodrigues, Rodrigo Silva, Aline Coelho, Renata Del Pinho e Seninha. Juntos eles interpretarão músicas icônicas como, “Nação Cósmica” “E preciso ler e reler” do tão falado Racional Volume 3, lançado apenas em 2011, exatos 13 anos após a morte do cantor.

Produzido na época em que Tim Maia pertenceu à seita espiritualista “Cultura Racional”, o disco ficou aguardando seu lançamento póstumo.

