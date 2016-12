Jovens usaram gasolina para incendiar decoração feita com garrafas pet

Por: G1

Em 22 de dezembro, 2016 - 16h54 - Brasil

Dois irmãos foram presos na madrugada desta quinta-feira (22), após atearem fogo no 'Papai Noel Gigante', instalado no centro de Ji-Paraná (RO), município a cerca de 370 quilômetros de Porto Velho, como decoração natalina. Os jovens, de 22 e 26 anos, filmaram a ação e tentaram fugir do local do crime, mas foram detidos em Bandeira Branca, distrito do município de Presidente Médici. O vídeo da ação criminosa tem circulado nas redes sociais e gerado comentários indignados.

Segundo a Polícia Militar (PM), os jovens passaram pelo local e tiraram fotos com a decoração natalina da cidade. Posteriormente eles retornaram e decidiram incendiar o Papai Noel de cerca de 12 metros de altura. O irmão mais novo espalhou combustível na base do enfeite, enquanto o outro filmava toda a ação.

Após atearem fogo na decoração natalina, os irmãos entraram no veículo e tentaram fugir do local. A dupla foi detida pouco mais de 15 quilômetros depois, próximo ao distrito de Bandeira Branca. Um motorista que passava local no momento no incêndio, usou o extintor do carro para controlar as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Os jovens, que são da capital do estado e estavam visitando Ji-Paraná, foram presos e encaminhados à 2ª Delegacia de Polícia Civil. Os irmãos alegaram que ingeriram bebida alcoólica e teriam ateado fogo no enfeite como modo de protesto, pelo fato de Porto Velho não ter decoração natalina neste ano. Dentro do veículo, os policiais encontraram uma porção de maconha, além de um cigarro da droga. A dupla vai responder por dano ao patrimônio público qualificado e pelo crime incêndio.