Funeral está marcado para esta sexta, mas Andy jogará contra Del Potro

Por: Lance!Net

Em 15 de setembro, 2016 - 14h59 - Tênis

Os irmãos Jamie e Andy Murray vão encarar um importante duelo semifinal da Copa Davis diante da Argentina em Glasgow, na Escócia, uma semana após a morte do avô deles, Gordon Murray, de acordo com o jornal The Scotsman.

Pai do pai dos tenistas Willie, Gordon morreu na última sexta-feira, dia 9, na faixa dos 80 anos de idade. Andy não foi à coletiva de imprensa nesta quinta-feira por conta de assustos pessoais, mas não colocou em risco sua participação no confronto.

O funeral de Gordon está marcado justo para esta sexta-feir, mesmo dia que Andy encara Juan Martin Del Potro na abertura do duelo. O avô dos tenistas era orgulhoso com os feitos dos atletas e disse, em entrevista em 2012, que desde pequeno via talento neles.