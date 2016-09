Livro nasceu de pesquisas de Iran em crônicas sobre Recife, Olinda, Teresina, São Luís, Salvador, Ouro Preto, escritas por grandes autores

O jornalista Iran de Souza lança nesta quinta-feira (08), o livro “Crônica Histórica e Sentimental de Belém do Pará”, o primeiro que ele escreve. O lançamento será no Centro Cultural da Justiça Eleitoral do Pará (rua João Diogo, 254), a partir das 19h, com entrada franca.

O livro nasceu de pesquisas de Iran em crônicas sobre Recife, Olinda, Teresina, São Luís, Salvador, Ouro Preto, escritas por grandes autores. Com o tempo, essas referências se juntaram a uma ideia que o autor havia guardado depois de uma entrevista com o crítico literário e filósofo paraense Benedito Nunes, em 2007. Foi uma longa entrevista, e Nunes falou sobre as dores e as delícias da cidade de Belém. Então, o jornalista se deu conta de que precisava estudar um pouco mais da capital paraense.

Em 2014, com a proximidade do aniversário de 400 anos de Belém, Iran percebeu que era o momento certo de escrever. Ele telefonou para o artista plástico Sergio Bastos, grande amigo dele, e perguntou se ele topava ilustrar o livro com as aquarelas de sua série “Belém tem Disso”, publicadas por muitos anos no jornal O Liberal. Bastos topou na hora.

O projeto começou com 35 textos, terminou com 60. Iran planejou passar três meses escrevendo, e ficou mais de um ano. Planejou publicar em novembro de 2015, mas será agora em setembro de 2016.

Iran nasceu em Pernambuco, mas vive em Belém desde 1973. É jornalista, tem 51 anos, e já foi produtor, redator, chefe de reportagem, editor, repórter, entre ouras atividades na área da comunicação.

“Crônica Histórica e Sentimental de Belém do Pará” foi alvo, durante dois meses, de uma campanha de financiamento coletivo na internet - crowdfunding -, que ajudou a levantar parte dos recursos necessários para a publicação. A obra tem o patrocínio da empresa Guascor do Brasil e também tem apoio cultural da DC3 Comunicação, Sila Investments, Escola do Conhecimento, Milton Kanashiro e Dinemir Pimenta Oliveira.

Serviço-Lançamento do Livro "Crônica Histórica e Sentimental de Belém do Pará", de Iran de Souza, quinta-feira (08), a partir das 19h, no Centro Cultural da Justiça Eleitoral do Pará (rua João Diogo, 254, entre o prédio do TRE e o Quartel do Corpo de Bombeiros, na Cidade Velha). Entrada franca.