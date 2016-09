Em 07 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

O jornalista Iran de Souza lança, amanhã, o livro “Crônica Histórica e Sentimental de Belém do Pará”, o primeiro que ele escreve. O lançamento será no Centro Cultural da Justiça Eleitoral do Pará (rua João Diogo, 254), a partir das 19h, com entrada franca.

O livro nasceu de pesquisas de Iran em crônicas sobre Recife, Olinda, Teresina, São Luís, Salvador, Ouro Preto, escritas por grandes autores. Com o tempo, essas referências se juntaram a uma ideia que o autor havia guardado depois de uma entrevista com o crítico literário e filósofo paraense Benedito Nunes, em 2007. Foi uma longa entrevista, e Nunes falou sobre as dores e as delícias da cidade de Belém. Então, o jornalista se deu conta de que precisava estudar um pouco mais da capital paraense.

