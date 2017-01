O telefone é vendido nas cores dourado, cinza espacial, prateado e ouro rosa.

Por: Tech Tudo

Em 17 de janeiro, 2017 - 08h08 - Tecnologia

O iPhone 6S é o lançamento da Apple para 2015. As vendas no Brasil começaram em 13 de novembro, com preço mais barato de R$ 3.999 pelo modelo com 16 GB. Com o anúncio do iPhone 7, em 7 de setembro de 2016, a Apple reduziu o preço sugerido do iPhone 6S para R$ 2.999,00 (32 GB). Atualmente, o 6S também está disponível com memória de 128 GB. O telefone é vendido nas cores dourado, cinza espacial, prateado e ouro rosa.

Entre as novidades, está o 3D Touch, sensor presente na tela de 4,7“ capaz de identificar os níveis de força aplicados pelo usuário. O leitor biométrico Touch ID chegou à segunda geração capaz de reconhecer os dedos do proprietário e desbloquear o smartphone com maior velocidade. A câmera principal grava vídeos em 4K e tem 12 MP, um incremento em relação aos 8 MP presentes na câmera do iPhone 6. Já a câmera frontal tem 5 MP, de acordo com a ficha técnica fornecida pela fabricante. No mercado brasileiro, o 6S é vendido nas lojas da rede Apple Store e também das operadoras Claro, Vivo e TIM. Existe ainda o iPhone 6S Plus, modelo com display de 5,5”.