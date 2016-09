Saruê é duro com a mulher e declara: 'Se você der as costas pra mim, como fizeram todos nessa casa, não vô lhe perdoá é nunca'

Por: GShow

Em 18 de setembro, 2016 - 12h10 - Novelas

Cansada de tentar afastar Afrânio (Antonio Fagundes) de tudo de ruim que viveu ao assumir a personalidade do Saruê, Iolanda (Christiane Torloni) toma uma séria decisão e anuncia: "Assim como sua mãe, seus filhos e seu neto, meu tempo nessa casa chegou ao fim, coronel!", decreta ela ao se despedir.

Insensível, Afrânio é duro com a mulher: "Não espere que me jogue aos seus pé e peça pra você ficá... Isso num fiz nem pros meus filho, num é pra você que vô fazê!", declara ele. O coronel ainda completa: "Se você for mesmo, Iolanda... Se você der as costas pra mim, como fizeram todos nessa casa, não vô lhe perdoá é nunca!".

A cena está prevista para ir ao ar nesta segunda-feira, 19/9.