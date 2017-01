Infectologista recomenda fuga de ambientes fechados e aglomerações, na época de muitas chuvas em Belém

Por: O Liberal

Em 07 de janeiro, 2017 - 08h41 - Pará

Com a chegada do período das chuvas na região amazônica aumentam os números de casos de doenças sazonais, como as viroses respiratórias, pneumonia, meningite, dengue, zika, malária e leptospirose. Especialistas alertam que alguns cuidados como sempre lavar as mãos, não deixar água parada, não entrar em contato com água de alagamentos e a vacinação contra algumas destas doenças podem livrar as pessoas de muitas complicações na saúde. A região amazônica possui características ambientais que beneficiam alguns micro-organismos como vírus e bactérias causadores de doenças.

O médico infectologista Marcelo Cordeiro, consultor do laboratório Sabin de Belém, alerta que geralmente neste período do inverno amazônico, com o aumento das chuvas há um aumento nas ocorrências destas doenças. As pessoas ficam mais aglomeradas dentro de ambientes fechados, o que facilita a transmissão de doenças por vias respiratórias causadas por vírus ou bactérias. “Neste cenário, temos desde o resfriado comum, que pode ter espirros, mas não tem comprometimento do estado geral de saúde, ou já uma gripe, em que a pessoa tende a ficar com dores pelo corpo e não consegue trabalhar porque os sintomas são mais intensos. Além de doenças que acometem o pulmão no caso da pneumonia”, fala.

As chuvas também resultam no aumento de focos de água parada que se transformam em criadouros para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, febre amarela, febre zica e chikungunya. A lista de doenças transmitidas pelo mosquito é grande e pode levar a morte em casos mais graves como a dengue hemorrágica e a chikungunya. Cordeiro ainda alerta que a falta de saneamento básico com despejo de lixo na rua e alagamentos - situação cotidiana na Região Amazônica - resulta também em um aumento de casos de leptospirose, doença transmitida pela urina do rato contaminado por uma bactéria.

O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos dos Serviços de Saúde do Estado do Pará (Sindesspa), Breno Monteiro, alerta que a prevenção é a melhor forma de se precaver. Deste modo, a vacinação de crianças e idosos pela rede pública contra doenças como a gripe e a dengue pode evitar muito o contágio. Monteiro conta que a rede particular também oferece a vacina pela média de R$ 100, no caso da gripe, e R$ 300 para dengue para qualquer pessoa entre nove e 46 anos.

“Neste período que vai do final de dezembro até meados de março, temos um aumento estimado em torno de 30% nas emergências”, explica. Em alguns momentos, epidemias como de gripe ou dengue podem fazer com que procura pela emergência cresça mais. “Ano passado tivemos epidemia de gripe, isto aumenta muito a procura. Nos últimos dois anos não tivemos quadro alarmante de dengue, mas a gripe surpreendeu, tivemos muitos resfriados de gripe e faltou vacina, uma série de coisas. Aqui no Pará também, demorou para chegar a vacina, faltou até nas clínicas particulares”, relembra.

Neste período há um reforço das equipes dos hospitais no número profissionais para atender a demanda e minimizar a dificuldade. Monteiro recomenda que as pessoas devem buscar os hospitais e clínicas caso sintam necessidade. “Se está com sintoma é interessante que procure um serviço médico. Geralmente são doenças que não tem complicação nenhuma, como o resfriado que passa depois de cinco dias, o quadro de dengue com repouso precisa ser acompanhado, mas existem outras formas nos extremos de idade, ou seja, nas crianças e idosos e pessoas que tem cardiopatia, em que é importante um cuidado maior”, enfatiza.