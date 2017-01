Cresce procura por material para evitar goteiras nas casas

Por: Da redação

Em 15 de janeiro, 2017 - 10h23 - Belém

Aqueles que estão reformando sua casa não precisam parar os trabalhos por causa do período de chuva. Nessa época, é possível avançar nas obras de acabamento interno, que não sofrem tanta interferência das chuvas, e nos reparos em telhados, por causa dos fortes temporais. Por isso, as vendas de materiais de construção utilizados nesses tipos de trabalho costumam aumentar nesse período. Desde o início de dezembro, cresceu em até 50% a comercialização destes produtos. Em contrapartida, foi verificada uma pequena redução na venda de tintas, uma vez que têm se trabalhado apenas na pintura da parte interna de imóveis e não da externa, devido às chuvas.

Até o momento, de acordo com o presidente do Sindmaco, Salim Pinheiro, não foi verificado aumento de preço em boa parte desses produtos. A expectativa é que as vendas permaneçam intensas até março. “Inclusive, estamos fazendo a reposição de alguns produtos que já começam a faltar”.

O engenheiro civil Evaristo Clementino Rezende dos Santos Júnior ressalta que, pela lei, qualquer serviço na área de construção deve estar sob a responsabilidade de um profissional habilitado. “Algumas pessoas têm experiência, têm a prática, mas não têm a teoria. Toda obra exige 50% de prática e 50% de teoria”, observou.

VENDAS

Conforme pesquisa mensal da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco), as vendas no varejo de material de construção cresceram 2% no mês de dezembro de 2016, em todo o País, na comparação com novembro. O desempenho no mês foi 4% superior ao registrado em dezembro do ano anterior. Em novembro, o setor de material de construção teve variação positiva de 7,2%, segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No que diz respeito aos preços praticados, dados do IPC (índice de preços ao consumidor), levantados mensalmente pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (Fapespa), mostram que em dezembro de 2016 os materiais de conserto/reparos subiram 0,42% e os materiais de pintura em geral tiveram aumento de 3,75%, no Estado do Pará.