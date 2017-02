Colorado superou a equipe do Amazonas, que mandou a partida no Paraná

Por: Lance!Net

Em 15 de fevereiro, 2017 - 23h57 - Copa do Brasil

O Internacional está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Mesmo com mando de campo do Princesa dos Solimões-AM, o Colorado pode dizer que jogou em casa, em Cascavel-PR, e venceu por 2 a 0 no jogo único que garantiu a equipe do Rio Grande do Sul na fase seguinte da competição - Valdivia e Brenner marcaram. Com objetivo de arrecadar com a partida, os mandantes optaram por sair do Amazonas e deixam também a Copa logo na primeira fase.

O Inter, no entanto, só conseguiu abrir o placar no segundo tempo. Mesmo finalizando muito mais do que adversário (28 a 7) e com mais de 60% de posse bola, o Colorado demorou até os 15 minutos da etapa final para balançar a rede. O problema era acertar o gol até que D'Alessandro deu belo passe pra Valdívia na área. O camisa 29 chutou cruzado na saída do goleiro e encaminhou a classificação dos gaúchos. O regulamento da competição dá ao visitante a vantagem do empate na primeira fase.

Na frente no placar, o Inter seguiu chegando mais ao gol do que o adversário. E ampliou, mais uma vez com participação do maior ídolo do elenco. Aos 35, D'Alessandro cruzou da esquerda, Brenner dominou no peito e, livre, chutou cruzado para fazer 2 a 0, para alegria da torcida em Cascavel.

O Internacional agora encara o Oeste-SP na segunda fase da Copa do Brasil, também em jogo único. A equipe paulista venceu o Friburguense-RJ por 1 a 0, no Rio de Janeiro, também na noite desta quarta-feira.