Colorado acertou com a Ponte Preta a compra do atacante; Vice de futebol falará sobre a contratação nesta sexta-feira

Por: Lance!Net

Em 17 de fevereiro, 2017 - 14h05 - Futebol

O Internacional anunciou na noite dessa quinta-feira a contratação do atacante William Pottker, que estava na Ponte Preta. Após negociação fracassada com o Corinthians, a Ponte recebeu proposta do Colorado pelo jogador e pedia R$ 7 milhões por 50% dos direitos de Pottker.

O vice-presidente de futebol do Inter, Roberto Melo, concederá entrevista coletiva no CT Parque Gigante nesta sexta-feira às 16h para falar sobre a contratação do jovem jogador.

No Campeonato Brasileiro de 2016, Pottker foi um dos artilheiros com 14 gols marcados. Em 2017, o atacante já tem quatro gols em quatro partidas disputadas pela Macaca. William Pottker tem 94 jogos na carreira e anotou 35 gols.