Trânsito entre avenidas Ceará e Almirante será alterado para obras do BRT

Por: Redação ORM News com informações de O Liberal

Em 09 de janeiro, 2017 - 07h25 - Belém

Para dar continuidade às obras da canaleta do Sistema Bus Rapid Transit Belém (BRT Belém), foi interditado neste domingo (9) o cruzamento das avenidas Ceará e Almirante Barroso. A interrupção no trânsito deve durar cerca de 20 dias. Junto da canaleta, também será implantado um trecho de ciclovia, além de feitos ajustes no pavimento asfáltico e no canteiro central. A obra nas estruturas das estações de passageiros de São Brás está na fase de acabamento.

Ontem, o trânsito se manteve tranquilo e sem pontos de congestionamento no local, mas, a partir de hoje, devido ao aumento de fluxo nos dias de semana, alguns trechos devem apresentar lentidão em alguns horários, de acordo com os agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

De acordo com diretor de obras da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), Reinaldo Leite, a obra representa importante avanço para o funcionamento do BRT. “A nova pista de concreto servirá para dar continuidade à canaleta da avenida Almirante Barroso, seguindo pela José Malcher, contornando a praça da Leitura até retornar para a Almirante. Essa adequação irá permitir que os ônibus do BRT parem nas estações de São Brás e façam o retorno no sentido Entroncamento, representando importante ponto de integração do sistema”, explica o engenheiro.

ESTAÇÕES

A estação Almirante Barroso, em frente ao Terminal Rodoviário de Belém, será a maior de todas, com uma extensão de cerca de 150 metros e área de 750 metros quadrados. Junto dela, funcionará, de forma conjugada, um ponto de embarque e desembarque das linhas alimentadoras. Já na avenida Governador José Malcher, com 65 metros de extensão e 256 metros quadrados de área, haverá parada somente dos ônibus do BRT.

Devido ao bloqueio, não será possível acessar a avenida Gov. José Malcher pela avenida Ceará. Os motoristas deverão desviar o trajeto pela travessa Antonio Baena, na altura da avenida João Paulo II, seguir pela travessa Castelo Branco e retornar para a José Malcher.

Ônibus

As linhas de ônibus também terão seus itinerários desviados para a avenida João Paulo II e deverão seguir viagem da seguinte forma:

- A linha Arsenal, no sentido bairro/Centro, fará: rua Jabatiteua, travessa Francisco Monteiro, avenida Ceará, avenida João Paulo II, travessa Antonio Baena, rua Antônio Barreto, travessa Castelo Branco, avenida Gov. José Malcher, a destino;

- A linha Cipriano Santos - Presidente Vargas, no sentido Canudos/Condor, fará: avenida Cipriano Santos, travessa 2ª de Queluz, avenida Ceará, com desvio pela avenida João Paulo II, a destino;

- A linha UFPA - Presidente Vargas, no sentido UFPA/Centro, fará: avenida José Bonifácio, avenida Almirante Barroso, avenida Cipriano Santos, travessa Teófilo Conduru, avenida Ceará, desvio pela avenida João Paulo II, a destino. O mesmo trajeto será realizado pela linha Médice - Presidente Vargas, a partir da Almirante Barroso e no sentido centro/bairro;

- As linhas Canudos - Praça Amazonas (Perimetral) e Canudos II - Praça Amazonas (Tucunduba), no sentido Canudos/Jurunas, farão: rua Silva Rosado, travessa Francisco Monteiro, avenida Ceará, com desvio pela avenida João Paulo II, a destino;

- A linha Canudos - Ver-o-Peso, no sentido bairro/Centro, fará: rua Roso Danin, travessa 2ª de Queluz, avenida Ceará, com desvio pela Av. João Paulo II, a destino;

- A linha Guamá - Presidente Vargas, no sentido UFPA/Centro, fará: avenida José Bonifácio, rua Paes e Souza, rua Barão de Mamoré, rua dos Mundurucus, travessa Teófilo Conduru, avenida Ceará, com desvio pela avenida João Paulo II, a destino.