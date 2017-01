Pedido por Antônio Carlos Zago, lateral ainda discute tempo de contrato com gaúchos

Globoesporte.com

10 de janeiro, 2017

O drama da lateral esquerda do Inter se aproxima de um desfecho positivo. Enfim, o clube parece encontrar a solução para o setor, após ver vários jogadores passarem pela posição sem sucesso. As tratativas com Uendel, do Corinthians, avançaram e há expectativa de concretizar a negociação nos próximos dias para que o lateral já seja integrado ao grupo de Antônio Carlos Zago durante a pré-temporada.

Restam detalhes a acertar para finalizar a contratação. O tempo do vínculo entre Uendel e o Colorado é o principal obstáculo a ser superado no momento. A tendência aponta para que os gaúchos adquiram os direitos junto ao Corinthians, nem que ocorra uma troca entre jogadores.

Foi o próprio Zago quem pediu a contratação do jogador. Para a função, Fábio Carille conta, além de Uendel, com Guilherme Arana, e Moisés, que estava no Bahia. Os dois primeiros têm, inclusive, o mesmo empresário.

Uendel tem 28 anos. Revelado pelo Criciúma, rodou por Fluminense, Avaí, Grêmio, Flamengo e Ponte Preta, até chegar ao Timão em 2014. Pelo clube paulista, disputou 116 partidas, tendo anotado seis gols.

O nome de Uendel foi um dos tentados pela cúpula para a função. O corintiano ganhou força após o Cruzeiro pedir um alto valor por Mena. Além da dupla, o Inter analisou as situações de Sidcley, do Atlético-PR e Renê, do Sport. Anderson Pico, que está no Dnipro, da Ucrânia, foi oferecido, mas não agradou a direção colorada.

Durante toda a temporada de 2016, ninguém conseguiu se firmar na função no Beira-Rio. Artur começou como titular, mas perdeu a posição para Geferson, que foi para o Vitória. Este também oscilou e Raphinha foi testado. O rodízio entre os garotos permaneceu até o Inter adotar a improvisação, primeira com Ceará e depois com Alex. Além destes, Ernando também foi testado.

Até o momento, o Inter só anunciou a contratação de Roberson para 2017. O atacante se destacou pelo Juventude e chegou ao Beira-Rio sem custos. Neris, zagueiro do Santa Cruz, também está prestes a ser oficializado. D'Alessandro, que foi emprestado ao River Plate no ano passado, retornou ao Beira-Rio