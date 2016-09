Homem não tinha acionado equipamento quando se preparava para saltar de ponte

Por: Extra

Em 11 de setembro, 2016 - 17h42 - Mundo

Um instrutor de paraquedas salvou um saltador iniciante segundos antes de ele pular sem o equipamento acionado. Chris Douggs McDougall estava numa ponte de 110 metros de altura na Croácia quando viu um novato à beira da ponte prestes a saltar sem o paraquedas pronto.

As informações são do site britânico “Daily Mail”. “Ele não se preocupou em verificar se o cinto estava pronto”, disse o instrutor, que correu para cima do iniciante para evitar que ele pulasse.

Mesmo com a preocupação do instrutor, o novato, sem entender, achou que ele estivesse falando sobre outra coisa: que ele tinha esquecido de ligar a câmera fotográfica.

“Saia desta ponte agora! Essa é uma das coisas mais idiotas que já vi”, disse o instrutor ao novato.

Aparentemente alheio ao fato de ter ficado à beira da morte, o homem disse que inicialmente não ia pular, mas momentos depois ele já estava com a engrenagem pronta para o salto.

“Não tem nenhum jeito de saber se ele estava prestes a saltar ou se estava prestes a morrer. Graças a Deus eu estava lá”, confortou-se o instrutor.