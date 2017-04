ESTÍMULO: Educação ambiental tem como foco todos os que frequentam praia de Salinópolis

Por: Da Redação

Em 29 de abril, 2017 - 06h00 - Atualidades

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio), em parceria com o Instituto Manguezal, realiza, hoje e amanhã, mais uma atividade de educação ambiental na Praia do Atalaia, em Salinópolis. A ação busca conscientizar visitantes e a comunidade local para a necessidade de redução da quantidade de resíduos sólidos depositados nas praias, a partir do estímulo à coleta seletiva junto aos turistas, trabalhadores de estabelecimentos comerciais, ambulantes e moradores da área como parte da programação do Projeto Tenda Verde.

Criado pelo Instituto Manguezal com o objetivo de mostrar a importância de atitudes ambientais sustentáveis, o Projeto Tenda Verde tem levado ao público que reside e frequenta Salinópolis informações sobre coleta seletiva de resíduos sólidos, preservação de ecossistemas marinhos