NO RIO TAPAJÓS: Estudo publicado em revista científica mostra que impacto poderá ser drástico

Por: Da Redação

Em 15 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Atualidades

A construção de novas usinas hidrelétricas no rio Tapajós, no Pará, poderá prejudicar a conservação das espécies de botos tucuxi e cor-de-rosa, aponta estudo publicado na revista científica Endangered Species Research. Segundo a organização não governamental World Wide Fund (WWF) Brasil, 12 empreendimentos hidrelétricos estão em processo de licenciamento na bacia do Tapajós. De acordo com o estudo, a instalação de hidrelétricas poderia resultar até em um processo de extinção destas espécies no rio Tapajós.

De acordo com a organização sem fins lucrativos, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) já havia negado, ano passado, uma concessão de licença ambiental para a usina de São Luiz do Tapajós, prevista para ser construída futuramente.