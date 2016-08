A atualização chega junto com a versão do Instagram 9.2 e já está disponível para download

Por: Techtudo

Em 01 de setembro, 2016 - 08h34 - Tecnologia

O Instagram começa a liberar gradualmente uma nova função no aplicativo: a opção de dar zoom em fotos e vídeos no feed de posts. A atualização chega junto com a versão do Instagram 9.2 e já está disponível para download para Android e iOS— usuários de iPhone devem recebê-la primeiro. Com a mudança, os usuários da rede social poderão explorar detalhes de post aplicando o recurso ampliar em imagens maiores, com mais resolução e descobrir particularidades.

"Estamos felizes por trazer essa opção para a comunidade — todo conteúdo postado no feed poderá ser aumentado", explica a equipe de desenvolvimento do app, em comunicado.

Instagram libera Insights para todas as contas de empresas no Brasil (Foto: Divulgação/Instagram)

No vídeo divulgado pela rede social, é possível aproximar fotos e vídeos — caso tenham qualidade e resolução para tal. Em uma imagem estática, o movimento de pinça aproxima detalhes em uma praia distante e, em um vídeo, dá destaque a um surfista em meio ao registro de uma enorme onda.

A novidade diferencia o aplicativo do Instagram do seu principal rival, o Snapchat, e incentiva a publicação de fotos com maior qualidade na rede social. Segundo o Instagram, quando um usuário compartilha uma foto no aplicativo, seja no iOS (iPhone) ou no Android, a imagem é publicada com "a melhor qualidade de resolução possível (com largura de até 1080 pixels)".

Tamanho máximo de fotos na rede social

Conforme a seção de ajuda do aplicativo, toda foto — cuja largura é de 320 a 1080 pixels — é compartilhada com a resolução original, respeitando a taxa de proporção entre 1,91:1 e 4:5 (altura entre 566 e 1350 pixels e largura de 1080 pixels). Caso não haja suporte para a taxa de proporção da foto, o sistema corta para ajustar ao quadro. Caso seja compartilhada uma foto com resolução menor, esta será aumentada para uma largura mínima de 320 pixels. Caso seja compartilhada uma foto com resolução maior, será reduzida para uma largura de 1080 pixels.

Tamanho de fotos salvas no celular

Caso você escolha salvar fotos filtradas — com os efeitos aplicados — no seu celular, as versões de alta resolução das fotos do Instagram serão salvas logo após carregá-las para o Instagram. Isso também quer dizer que as fotos em seu celular terão a maior resolução possível baseadas no original clicado. A resolução máxima é de 2048 x 2048 no iOS e variável no Android.

Android

A capacidade de resolução de imagem varia conforme o celular.

Apple iOS

Resoluções das fotos tiradas com a câmera do Instagram (não com app Câmera) e salvas no celular:

2048 x 2048 no iPhone 4S e posterior

1936 x 1936 no iPhone 4

1536 x 1536 no iPhone 3GS