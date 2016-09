Chuteira é feita de couro em tom que lembra a cor do vinho

Por: Lance!Net

Em 15 de setembro, 2016 - 15h04 - Futebol

Feita de couro, a chuteira apresenta um tom de cores que lembra um merlot – fazendo referência a um dos varietais (vinhos elaborados com apenas uma casta, ou com percentual dominante dela), produzidos na vinícola. No calcanhar e no solado do calçado, quatro estrelas douradas homenageiam os títulos mundiais da seleção italiana e remetem ao logotipo da Pratum Coller. A bandeira italiana está presente na ponta dos cadarços.

A Tiempo também acena à história do próprio modelo e à tradição de marcar as safras nos rótulos dos vinhos: a palmilha da chuteira, feita de cortiça legítima, traz a frase “Aged Since ‘94” (Envelhecida desde 94). A caixa do calçado, com estampa de bolinhas, inclui uma palmilha adicional de alto desempenho – e também exibe a inscrição “Aged Since ‘94”.

A edição limitada da Tiempo Pirlo estará disponível nas versões campo e quadra a partir de 19 de setembro no aplicativo Nike Futebol e no site da marca. Cada par de chuteiras também vem acompanhado de um pôster exclusivo que homenageia o atleta.