A Fundação Romulo Maiorana (FRM) prorrogou até o meio-dia da próxima quinta-feira (1) as inscrições para o Arte Pará 2016, que este ano ocorre entre 6 de outubro e 6 de dezembro, no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas e no Museu da Universidade Federal do Pará (UFPA). As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Romulo Maiorana (FRM), dos Correios ou presencialmente na sede da instituição, de 10 as 18 horas. Nesta 35ª edição, o júri formado por Marcelo Campos, do Rio de Janeiro, Walda Marques, de Belém, e o curador geral Paulo Herkenhoff, também do Rio de Janeiro, vai escolher até 15 artistas para exposição. A seleção será feita nos dias 2 e 3 de setembro, e o resultado será divulgado dia 4.

A coordenação convidou sete artistas para integrar o time de estrelas do Arte Pará 2016, são eles Armando Queiroz, Berna Reale, Gratuliano Bibas, Eder Oliveira, Lucia Gomes, Miguel Chikaoka e Orlando Maneschy.

