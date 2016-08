O Vestibulinho 2016 oferta um total de 201 vagas nos seis campi da universidade

Por: O Liberal

Em 31 de agosto, 2016 - 08h21 - Pará

Amazônia (Ufra), por meio da Pró-Reitoria de Ensino (Proen), recebe até o dia de hoje as inscrições para o Processo Seletivo Especial (PSE) para preenchimento de vagas remanescentes em seus cursos de graduação. O Vestibulinho 2016 oferta um total de 201 vagas nos seis campi da universidade, divididas em duas modalidades: mobilidade interna e mobilidade externa.

O edital de nº 11/2016 Proen/Ufra prevê que o processo acontecerá de forma interna para os alunos de graduação da universidade que desejarem trocar de curso e externa para acadêmicos de outras instituições ou pessoas que já concluíram a graduação, observadas as regras do edital. No caso da mobilidade interna, podem participar da seleção alunos que tenham obtido aproveitamento mínimo de 30% da carga horária nas atividades curriculares do curso ao qual estão vinculados.

Os interessados podem se inscrever através de formulário disponível no site da Ufra. Após a etapa online, o candidato terá que fazer a confirmação presencial de sua inscrição no período de 5 a 12 de setembro, em horário comercial, nos locais descritos no item 5.7 do edital.

A prova será realizada no dia 25 de setembro de 2016 (data retificada) e constará de uma prova de redação valendo 10 pontos, a ser realizada no campus de opção do candidato. Todos os documentos relativos ao Vestibulinho 2016 você pode conferir clicando aqui.