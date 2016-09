As inscrições poderão ser feitas por pais ou responsáveis até o dia 30 de setembro

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 03 de setembro, 2016 - 15h41 - Círio

A partir da próxima segunda-feira, 06 de setembro, será iniciado o período de inscrições para as crianças que estarão nos Carros dos Anjos durante o Círio 2016. As inscrições são necessárias por motivos de segurança, para que sejam evitados transtornos aos pais, responsáveis e para as próprias crianças que são levadas durante a procissão.

Dos 13 carros que fazem parte do cortejo, quatro são destinados às crianças vestidas de anjos, geralmente fruto de pagamento de promessas feitas pelos pais ou responsáveis. Cada carro comporta cerca de 40 crianças, que são devidamente identificadas por um crachá emitido pelo grupo responsável. Ao longo do percurso o grupo distribui água e lanche às crianças e atua com todos os cuidados necessários para com os pequeninos.

As inscrições poderão ser feitas por pais ou responsáveis até o dia 30 de setembro, em um balcão posicionado no corredor lateral da Basílica Santuário, de segunda a sexta, no horário das 8h às 12h. Deverá ser apresentada uma cópia da certidão de nascimento da criança e documento de identificação de quem realizar a inscrição. Podem participar crianças entre três e dez anos de idade, abaixo de três anos somente serão aceitas crianças cujos pais ou responsáveis se inscrevam como voluntários no grupo, para que possa acompanhar a criança.

Assim como nos anos anteriores, este ano, mais uma vez um dos carros será destinado especificamente às crianças que vêm de outros municípios fora da Região Metropolitana de Belém. Para estas, a inscrição pode ser feita via telefone, com o coordenador do grupo, senhor Orlando Silva, pelos números (91) 98370-8743 / 32314466.

A coordenação do grupo informa que também estão abertas as inscrições aos que desejarem atuar como voluntários. Os interessados deverão participar de um encontro que acontecerá no próximo sábado, dia 3, às 19h30, no Centro Social de Nazaré.

História – O Grupo do Carro dos Anjos da Paróquia de Nazaré foi formado em 1972, visando auxiliar aos que pagam promessas levando crianças vestidas de anjos nos carros do Círio, devido ao grande número de problemas que aconteciam até então, tais como crianças que se perdiam ou até mesmo se machucavam. Os integrantes participam de reuniões de formação, oração e espiritualidade durante todo o ano, em especial próximo ao Círio. Cerca de 140 voluntários atuam neste trabalho.

Serviço:

De 6 a 30 de setembro, de segunda a sexta, das 8h às 12h, no corredor lateral da Basílica Santuário de Nazaré. Pais ou responsáveis devem trazer documento de identificação pessoal e cópia da Certidão de Nascimento da criança. Podem ser inscritas crianças de 3 a 10 anos. Abaixo de 3 anos são aceitas inscrições de crianças cujos pais ou responsáveis participem como voluntários no grupo.