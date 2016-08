Artistas têm até o dia 1 de setembro para se inscrever

Por: Com informações de Márcia Mendes (O LIBERAL)

Em 29 de agosto, 2016 - 17h27 - ORM

A Fundação Romulo Maiorana (FRM) prorrogou até o meio-dia da próxima quinta-feira (1) as inscrições para o Arte Pará 2016, que este ano ocorre entre 6 de outubro e 6 de dezembro, no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas e no Museu da Universidade Federal do Pará (UFPA). As inscrições podem ser feitas através do site da Fundação Romulo Maiorana (FRM), dos correios ou presencialmente na sede da instituição, de 10 as 18 horas. Nesta 35ª edição, o júri formado por Marcelo Campos, do Rio de Janeiro, Walda Marques, de Belém, e o curador geral Paulo Herkenhoff, também do Rio de Janeiro, vai escolher até 15 artistas para exposição. A seleção será feita nos dias 2 e 3 de setembro, e o resultado será divulgado dia 4.

A coordenação convidou sete artistas para integrar o time de estrelas do Arte Pará 2016, são eles Armando Queiroz, Berna Reale, Gratuliano Bibas, Eder Oliveira, Lucia Gomes, Miguel Chikaoka e Orlando Maneschy. A curadora adjunta e coordenadora do Arte Pará Vânia Leal Machado explica que os artistas concebem uma edição sobre a qual se baseia em trabalhos conceituais. "Cada artista que estará na exposição tem uma vivência pessoal e um modo diferente de se expressar. Essa diversidade é aberta a interpretações tanto em relação às obras expostas quanto a questões mais gerais de caráter artístico ou político, onde o gesto peculiar de cada artista com certeza colocará as pessoas para pensar. Então, a imaginação ocupará todo o espaço. Vai ser uma edição criativa e cheia de arte e vida", acredita.

A premiação do Arte Pará 2016 será de dois prêmios de 10 mil reais. Vânia Leal ressalta que um valor significativo é o catálogo de artes que é produzido após a edição. Ele traz textos curatoriais, imagens das obras dos artistas e tem uma veiculação nacional. Com distribuição gratuita para instituições de pesquisa em arte, galerias, museus, curadores, artistas e públicos afins. "O Arte Pará é um projeto carregado de sentidos. O artista que participa tem sua obra inserida em um projeto educativo dinâmico. A obra é inserida em um catálogo de arte extremamente cuidadoso e o melhor: circula nacionalmente", considera.

FORTALECIMENTO

A trajetória do Arte Pará é de comprometimento com o circuito da arte na Amazônia na qual ultrapassa a questão local e se fortalece nacionalmente. Segundo a curadora adjunta e coordenadora do projeto Vânia Leal, esse atravessamento se dá com a participação ativa de todo território brasileiro. O Arte Pará é um projeto comprometido com a sociabilidade da arte, ganha maturidade nos processos educativos, na inclusão e no fomento da produção artística. "A coordenação espera promover e ampliar a participação ativa do público. Afinal, tudo o que é feito é pensando na educação do olhar. A arte ensina a ver, então, deseja-se que os espaços expositivos sejam de crianças, jovens, adultos, público da melhor idade, público de pessoas com necessidades especiais e público em geral com o propósito de promover a inclusão social", anseia Vânia.

SERVIÇO

Arte Pará 2016

Realização: Fundação Romulo Maiorana

Patrocinador: Faculdade Integrada Brasil Amazônia (FIBRA)

Apoio: Sol Tecnologia

Inscrição: Para quem mora em Belém, as inscrições poderão ser entregues diretamente na Fundação Romulo Maiorana (Av. Romulo Maiorana, 2473, Bairro: Marco, Belém – Pará, CEP: 66093 005), de 10 às 18 horas, ou enviadas pelo correio.

Site: www.frmaiorana.org.br

Instagram: @artepara2016

Face: Arte Pará