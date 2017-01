Competição contará com clínica e já possui mais de 800 atletas inscritos.

Por: Redação ORM News com informações da FCA Comunicação

Em 18 de janeiro, 2017 - 11h02 - Artes Marciais

A primeira competição oficial de jiu-jitsu em Belém chega na sua reta final de inscrições. O Open Grão Pará encerra suas inscrições na próxima sexta-feira (20). A competição que irá durar três dias, incluindo uma clínica, será disputada no Shopping Bosque Grão Pará e também no Ginásio da UEPA (Almirante Barroso),nos dias 27, 28 e 29 de janeiro.

O Open Grão Pará de jiu-jitsu já é um sucesso de inscrições. Muitos atletas já garantiram seu lugar na competição que faz parte de um circuito paraense da “arte suave”. Mais de 800 pessoas já se inscreveram no Open, que terá capacidade para 1.000 atletas. As inscrições para a competição podem ser feitas pelo site www.amazonprosports.com.br. A categoria absoluto representa o valor de R$40,00. Já nas outras categorias o valor é de R$45,00. A competição marca um projeto de massificação do jiu-jitsu paraense. A medalha ofertada no Open Grão Pará será a primeira para a formação de uma mandala. As outras medalhas serão ofertadas em competições espalhadas pelo estado. “Faremos eventos em regiões distintas do estado para levar competições para outros cantos do Pará, já que o esporte é muito forte em outros municípios”, disse Ítalo Andrade, um dos coordenadores do evento.

O Open Grão Pará terá início no dia 27 de janeiro com o tema “Jiu-jitsu, saúde e bem-estar”, no Shopping Bosque Grão Pará. Já no dia 28 todas as disputas da categoria absoluto também serão disputadas no shopping. Já as demais categorias serão disputadas no Ginásio da UEPA (Almirante Barroso). Mais informações: 99386-2002.