A largada e chegada será no Portal da Amazônia e as inscrições já estão abertas, somente para pessoas a partir de 15 anos

Por: Redação ORM News com informações do Sesi

Em 08 de janeiro, 2017 - 11h15 - Esporte

Os amantes das bicicletas terão encontro marcado no dia 15 de janeiro de 2017. É o dia do Passeio Ciclístico SESI SENAI que vai percorrer 15 km pelas principais ruas de Belém. A largada e chegada será no Portal da Amazônia e as inscrições já estão abertas, somente para pessoas a partir de 15 anos. Clique aqui e inscreva-se!

A concentração dos ciclistas será às 6h, com largada prevista para 7h. O grupo irá percorrer 15 km com o seguinte percurso: Portal da Amazônia, Rua dos Mundurucus, José Bonifácio, Gov. José Malcher, Visconde de Souza Franco (Doca), Marechal Hermes, Presidente Vargas, Conselheiro Furtado, Praça Oswaldo Cruz, Arcipreste Manoel Teodoro, Cesário Alvim, Bernardo Sayão e Portal da Amazônia.

O encerramento do evento está previsto para 10h, quando haverá o sorteio de 100 bicicletas entre os inscritos.